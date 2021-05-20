مظاهر مرض فرط الحركة للأطفال .. طبيب يوضح

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، تعليقا مرض اضطراب فرط الحركة للأطفال، إن المرض يصيب الأطفال في سن 5 سنوات، وفي اغلب الاحوال لا يلاحظ الأب والأم أي نشاط غير مألوف على الطفل .

وأضاف جمال فرويز في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية “، :” يتم ملاحظة معاناة الطفل من فرط الحركة في المدرسة داخل الفصول ”.

وتابع جمال فرويز:" 80% من الأطفال الذين يعانون من حركة زائدة يمكن أن يمارسوا رياضة لتفريغ الطاقة الزائدة ".

واكمل جمال فرويز:" بعض الاطفال يمتلكون طاقة زيادة عن اللازم وبالتالي يؤثر على التركيز الخاص به وضعف الانتباه ".

ولفت جمال فرويز :"لو الطفل يعاني من حركة زائدة من الممكن أن نحل الأمر بـ ممارسة الأطفال للرياضة فقط دون الحاجة إلى علاج " مضيفا:" نخاف من تواجد حركات مفاجئة للأطفال المصابين بفرط الحركة، وفي تلك الحالة يميل الطفل للتشتت وعدم التركيز والانتباه، وهناك ادوية يتم استخدامه لعلاج فرط الحركة للأطفال".



