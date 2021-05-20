رئيس الاتحاد السكندري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة المصري.. صور

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى على حضور التدريب الأخير للفريق الأول قبل مواجهة النادى المصرى البورسعيدى مساء اليوم" الخميس" على ملعب إستاد الإسكندرية في تمام التاسعة مساءً ضمن منافسات الدوري المصري .

جاء ذلك من أجل دعم و مساندة الفريق قبل هذه المواجهة الهامة وتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الاتحاد السكندري .

وأعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق الذين سيواجهون نظيره، المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد الإسكندرية.



وضمت القائمة كلاً من: "محمد صبحي، عمرو خليل، هشام صلاح، داميون لوي، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، عمرو الميداني، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، حسام عاشور، أحمد حامدين، عبدالسميع، عبدالغني محمد، أوكوي، روماريو، الصباحي.



ويغيب عن اللقاء كل من: عمار حمدي، رزاق سيسيه، خالد قمر، حسام عاشور، مروان النجار، أحمد مانجا، صبحي سليمان، خالد الغندور، عماد السيد.

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