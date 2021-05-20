شخصية جاذبة .. أحمد شاكر يكشف كيف استعد لدور الضابط الخائن محمد عويس



قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إنه استعد لدور الضابط الخائن محمد عويس في مسلسل الإختيار 2 بطريقة مختلفة تتماما، موضحا: شخصية عويس مختلفة تماما عن شخصيتي الحقيقية.



وأضاف "عبد اللطيف" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، عويس طريقته وحركته ونظرته مختلفة وغريبة، مشددا على أن المخرج بيتر ميمي كان واثق تماما من قدرتي على إداء الشخصية.



وأوضح أنه قام بالبحث كثيرا عن الشخصية حتى يستطيع تقمصها بالشكل الناجح، مضيفا أن شخصية الضابط الخائن جديدة على.



وفيما يخص تجسيدة لشخصية خائن، شدد على أن الشخصيات الخائنة تبقى مع الجمهور لفترة أكبر، موضحا أن شخصية عويس كانت جاذبة للغاية.



وأكد على أنه من الرائع أن تكتب مصر تاريخها بمثل هذه الصورة، موضحا أن المسلسل أظهر الحقيقة وبدون تجميل.



