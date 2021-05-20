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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبدالله يشارك جمهوره تلقيه لقاح فيروس كورونا

صدى البلد

نشر الفنان صلاح عبدالله صورته اثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


 

وكتب صلاح معلقا: " صلاح توكل على الفتاح و اخذ اللقاح و شكرا يا مصر".


 

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غلطت في حقك والمسامح كريم.. رسالة مؤثرة من صلاح عبدالله لـ عادل إمام.. شاهد

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مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة 26: محمد ممدوح يلتقى بخاله صلاح عبدالله

و يذكر أن صلاح عبدالله شارك فى مسلسل خلى بالك من زيزي بطولة الفنانة  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريووحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.


 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ،  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فىعدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال ٣٠حلقة فقط فى سياق درامى مشوق .


 

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية"زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأنتلك الشخصية الغريبة.


 

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تتفق مع ماتشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْ بالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقةكانت".


 

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحدأو من دون معرفةدوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم على الشخصية".


 


 

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مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة 26: محمد ممدوح يلتقى بخاله صلاح عبدالله

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