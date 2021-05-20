قتل القتيل ومشي في جنازته.. أحمد شاكر يعلق على مشهد عزاء الضابط محمد مبروك



علق الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، على مشهد عزاء الضابط محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2، قائلا: "عويس في المشهد دا طبق مثل يقتل القتيل ويمشي في جنازته باحترافية".



وأضاف "عبد اللطيف" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على نقاة "سي بي سي"، أن الممثل الذي يجتهد من أجل إتقان الدور لا يملك سوا تقمص الشخصية وتقليدها في أرض الواقع، موضحا: "شخصية عويس فضلت معايا شوية بعد المسلسل".



واسترسل: بعد انتهاء المسلسل علقت معي بعض الكلمات والتعليقات الخاصة بشخصية عويس مثل كلمة "يا باشا"، لافتا إلى أنه حضر لشخصية الضابط الخائن لمدة شهرين".



وشدد على أن مسلسل الإختيار 2 كان يتمتع بمصدقية كبيرة، موضحا: كل حلقة كانت متقنة محقيقية بشكل كبير وهذا إنجاز كبير".