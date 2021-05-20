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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كينيا.. مقتل 7 عسكريين في كمين لحركة الشباب الصومالية

كينيا.. مقتل 7 عسكريين في كمين لحركة الشباب الصومالية

صدى البلد

قال مسؤول بالشرطة الكينية مقتل 7 عسكريين وفقدان آخر في مقاطعة لامو بعد تفجير وكمين نصبه مسلحو حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة.

ونقلت شبكة "أسوشيتد برس" عن المسؤول قوله إن الهجوم وقع قبل أيام فقط من تدشين الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ميناء بلغت تكلفته عدة ملايين من الدولارات في لامو الخميس.

وكان الجيش قد قال إن الجنود كانوا في مهمة روتينية في منطقة باوري في لامو وتعرضوا لهجوم صباح الثلاثاء بعدان اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة على طريق بودهي-كيونغا، ولم يعلن عن سقوط ضحايا أو مزيد من تفاصيل الهجوم.

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وتعهدت حركة "الشباب" سابقا بالانتقام من كينيا لإرسالها قوات تدعم الحكومة الصومالية في حربها على التمرد الجهادي.

ولكينيا جنود في الصومال منذ 2011 تم إرسالهم لمكافحة المتطرفين إثر وقوع عدد من جرائم خطف زوار من دول غربية على الأراض الكينية، وتهديد السياحة التي تعد أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد البلاد.

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