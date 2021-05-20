أهالي قرية نجع الشيخ محمد في قنا يطالبون بتغطية الترعة حفاظاً على صحة الأهالى

استغاث أهالي قرية نجع الشيخ محمد التابعة لمركز نجع حمادي في محافظة قنا، من تلوث الترعة التي تمر بالقرية، بسبب إلقاء العشرات من أطنان القمامة والمخلفات وجثث الحيوانات النافقة بطول الترعة، حيث أن الترعة جزء منها مطور ومغطى والجزء الآخر كما هو فتتجمع فيه أطنان القمامة.





وقال المواطن علاء جاد الكريم من الأهالي في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى “صدى البلد” إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي، بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث أنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية.

وأشار إلى أن المخلفات التي تلقى في الترعة تشكل خطرا داهما على صحة الأهالي الذين يستخدمون مياهها في ري أراضيهم، مطالبًا الدولة ومجلس النواب بإصدار التشريعات الصارمة التي تحافظ على المياه من إلقاء كافة أنواع المخلفات بها دون وعي من خطورة ذلك على حياتهم، ووصول هذه المياه إلى نهايات الترع التي تروي آلاف الأفدنة.



وناشد الأهالي اللواء اسامة القاضي ، محافظ المنيا ومسؤولي وزارة الري، ورئيس المجلس، سرعة التدخل لإيجاد حلول لهذه الكارثة التي باتت تهدد الآلاف بسبب الإهمال وتراخي مسؤولي الري بالمحافظة في إزالة هذا الضرر البالغ، كما طالبوا بتغطية هذا الجزء من الترعة التي يمر بالمناطق المسكونة حتى نحمي أنفسنا من هذه الأضرار.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم



01148084828

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.