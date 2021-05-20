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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

أهالي قرية نجع الشيخ محمد في قنا يطالبون بتغطية الترعة حفاظاً على صحة الأهالى

صدى البلد

استغاث أهالي قرية نجع الشيخ محمد التابعة لمركز نجع حمادي في محافظة قنا، من تلوث الترعة التي تمر بالقرية، بسبب إلقاء العشرات من أطنان القمامة والمخلفات وجثث الحيوانات النافقة بطول الترعة، حيث أن الترعة جزء منها مطور ومغطى والجزء الآخر كما هو فتتجمع فيه أطنان القمامة.



وقال المواطن علاء جاد الكريم من الأهالي في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى “صدى البلد” إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي، بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث أنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية.

 

وأشار إلى أن المخلفات التي تلقى في الترعة تشكل خطرا داهما على صحة الأهالي الذين يستخدمون مياهها في ري أراضيهم، مطالبًا الدولة ومجلس النواب بإصدار التشريعات الصارمة التي تحافظ على المياه من إلقاء كافة أنواع المخلفات بها دون وعي من خطورة ذلك على حياتهم، ووصول هذه المياه إلى نهايات الترع التي تروي آلاف الأفدنة.

وناشد الأهالي اللواء اسامة القاضي ، محافظ المنيا ومسؤولي وزارة الري، ورئيس المجلس، سرعة التدخل لإيجاد حلول لهذه الكارثة التي باتت تهدد الآلاف بسبب الإهمال وتراخي مسؤولي الري بالمحافظة في إزالة هذا الضرر البالغ، كما طالبوا بتغطية هذا الجزء من الترعة التي يمر بالمناطق المسكونة حتى نحمي أنفسنا من هذه الأضرار.

 

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