وزير الخارجية الروسي يكشف تفاصيل لقائه مع بلينكن

وزير الخارجية الروسي يكشف تفاصيل لقاءه مع بلينكن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، كان مثمرًا.

وأضاف لافروف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية إنه سيعمل مع بلينكن على إعداد مقترحات بشأن لقاء الرئيسين بوتين وبايدن.

وتابع في مستهل المحادثات بالعاصمة الإيسلندية ريكيافيك "نختلف كثيرا في تقديراتنا للأوضاع الدولية، كما نختلف كثيرا في المناهج من المشاكل التي لا بد من حلها لتطبيعها. وموقفنا بسيط جدا، نحن مستعدون لبحث كل القضايا دون استثناء شريطة أن يتم ذلك بشكل نزيه وبحقائق على الطاولة وبالطبع بناء على الاحترام المتبادل".

وأكد: "الأهم هو أن نسعى إلى الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من إمكانياتنا الدبلوماسية، وأقدر كثيرا أنكم تظهرون هذا التصميم بالذات".

ولفت لافروف إلى أن الرئيسان الروسي والأمريكي اتفقا خلال محادثاتهما الهاتفية على ضرورة تعاون البلدين في القضايا التي تتطابق فيها مصالحهما، خاصة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف أن قضايا شبه الجزيرة الكورية والأوضاع حول الاتفاق النووي مع إيران وأفغانستان تمثل مواضيع لقد بدأ في إطارها عمل مكثف بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة.

واستطرد بالقول: "نحن مستعدون لتنظيف الأنقاض التي تركتها الإدارة الأمريكية السابقة في مجال مهمات البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا والروسية في الولايات المتحدة. وفي حال عدم تأميننا الظروف الملائمة لعمل الدبلوماسيين، سنقوض عمليا مفهوم الدبلوماسية، الذي يتمثل في بناء الجسور والحوار والحفاظ عليها".