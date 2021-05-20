من أصعب أدواري.. أحمد شاكر عبد اللطيف يتحدث عن دور فريد الأطرش

تحدث الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، عن دور فريد الأطرش الذي قام بتجسيده، قائلا: "الأستاذ نور الشريف أشاد بتقمصي للشخصية".

وأضاف"عبد اللطيف" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الأستاذ نور الشريف تحدث عني بدون أي مقدمات، وإشادته أمر أسعدني للغاية.



وأوضح أن التقمص والتوحد مع الشخصية من أسباب النجاح، بالإضافة إلى الموهبة والعمل على تطويرها حتى تصل إلى القمة.

وأشار إلى أن دور فريد الأطرش كان من أصعب الأدوار التي قام بها، موضحا:" الناس حافظة فريد الأطرش وأي غلطة هتبقى صعبة".



