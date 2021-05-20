أحمد سمير يدشن رياضة الميني فوتبول النسائية من مطروح

تحت رعاية الوزير المحافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، دشن رئيس الاتحادين المصرى والعربي للمينى فوتبول أحمد سمير سليمان، رياضة الميني فوتبول النسائية ( كرة القدم المصغرة النسائية ) صحبة الأستاذ خالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والكابتن مستور السرحاني رئيس منطقة مطروح والأستاذ محمد مصيلحي والكابتن شريف شندي المشرف العام علي نادي الزهور ورئيس مركز شباب الهلال بحضور لاعبات الفريقين .

واجتمع رئيس الإتحاد أحمد سمير، باللاعبات وشرح قواعد اللعبة نظريا وعمليا وتم تطبيق قواعد اللعبة كاملة في مباراة تجريبية شهدت روحا عالية، وأداءً متميزا واستيعاب من اللاعبات أبناء محافظة مطروح اللاتي أبدين سعادة كبيرة بالإهتمام بشابات المناطق الحدودية وإدراجهن في بطولة رسمية للدوري المصري الممتاز الأول لكرة القدم المصغرة النسائية (الميني فوتبول النسائية) .

وتنطلق خلال أيام وقد شهد حفل التدشين اليوم ، حضور اللواء طارق حسن رئيس منطقة الإسكندرية للميني فوتبول وأعضاء مجلس إدارة منطقة مطروح للميني فوتبول الكابتن عبدالستار عوض رئيس لجنة المسابقات والأستاذ عبدالله سعد امين الصندوق والاعلامي الأستاذ هاني عصر والمدربه و الاعلاميه ياسمين شعيب والكابتن مودي مدربي نادي الزهور والأستاذ أكرم دره المصور والأستاذ فرج صلاح .

رئيس اتحاد الميني فوتبول يفتتح الدورة التدريبية الدولية لمحافظات الصعيد



وتوجه رئيس الإتحاد أحمد سمير، بخالص الشكر والتقدير للوزير المحافظ اللواء خالد شعيب علي اهتمامه الكبير ورعايته لرياضة الميني فوتبول بمطروح للذكور والإناث والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة لأبناء محافظة مطروح ودعمه لهذه الرياضة ونشرها في كل ربوع المحافظة منذ تدشينها في يوليو 2020 بمطروح .

وتوجه رئيس الإتحاد أحمد سمير بخالص الشكر إلى الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ على الاهتمام برياضة الميني فوتبول النسائية والتأكيد علي اهمية مشاركة شابات مطروح بمختلف الأعمار في رياضة الميني فوتبول.

وأشاد رئيس الإتحاد أحمد سمير، بالمجهود الكبير المبذول من الأستاذ خالد عبد الحميد وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للنهوض برياضة الميني فوتبول في مطروح وايضا الجهد الكبير الذي يقوم به الكابتن مستور السرحاني رئيس المنطقة لنشر رياضة الميني فوتبول وجذب شباب وإناث مطروح وكذلك الجهد الذي قام به السادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة والكابتن شريف شندي ليخرج حفل إنطلاق رياضة الميني فوتيول النسائية بهذة الصورة الرائعة نظرا للاهتمام الكبير من شابات المحافظة بهذه الرياضة حيث ان هذه الرياضة من أهم أهدافها البحث عن المواهب الشابه وتحديدا اليوم من فتيات مصر بمطروح.

وأضاف أحمد سمير، قائلا: “إننا اليوم جئنا محافظة مطروح لنعلن في هذا اليوم التاريخي 19 مايو 2021 ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول النسائية بمصر والبدايه من محافظة مطروح من أجل توسيع قاعدة الإنتشار والممارسة ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وتحديدا من فتياتنا أبناء مصر وإعطاء الفرصة لهن لإظهار مواهبهم نظرا لكبر مساحة المحافظة ولذلك هدفنا الرئيسي نشر اللعبة في كل مدنها الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح ونجيله وبراني وسيوة والسلوم وال 56 وحدة محلية وقروية وال 249 عزبة من خلال أنشطة الاتحاد بمحافظة مطروح والتي تعتبر تربة خصبة لنجاح لعبة الميني فوتبول”.

وأضاف خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أننا سنسعي لنشر اللعبة والتنسيق مع الاتحاد وفرعه لنشر اللعبة بكل أندية ومراكز شباب مطروح لتوسيع قاعدة الانتشار لخدمة شباب المحافظة معبرا عن سعادته بهذه الرياضة التي اثبتت نجاحا كبيرا منذ تدشينها في مطروح .

واضاف الكابتن مستور السرحاني، رئيس منطقة مطروح،:"سنعمل على التنسيق المثمر مع السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ خالد عبد الحميد لنشر اللعبة في كل مدن ومراكز المحافظة لبناء منظومة قوية تساعد على سرعة نشر اللعبة".

واختتم رئيس الإتحاد أحمد سمير: إن دورنا الرئيسي التأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الحدودية في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الاتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.

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