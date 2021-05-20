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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير الكرة بإنبي يكشف تفاصيل تجديد عقود 21 لاعبا بالفريق.. فيديو

انبي
انبي

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بفريق إنبي، إن تجديد ناديه لـ21 لاعبًا بالفريق، جاء من أجل الحفاظ على القوام الأساسي المتواجد حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد نهج وسياسة الإدارة بتجديد تعاقد لاعبيه قبل انتهاء العقود بموسم واحد.

وأضاف عبد الناصر محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن تجديد عقود اللاعبين تم بدء العمل عليه منذ شهرين ماضيين وحتى اليوم، ومن ثم تم الإعلان عن تجديد عقود جميع اللاعبين بالكامل، موضحًا أن اللاعبين الكبار هم الذين يجددون بدون أي مشاكل أو أزمات.

انبي يجدد تعاقد حلمي طولان لمدة موسمين

وتابع عبد الناصر محمد، أن اللاعبين الكبار دائمًا ما يوقعون على عقود على بياض بدون أي أزمة، بينما اللاعبين الصغار هم من تكون المفاوضات معهم مرهقة للغاية، خاصة وأنه تكون لهم طموحات يرغبون في تحقيقها خلال عام أو عامين على الأكثر وهو غير منطقي.

واستكمل، أن إنبي يمتلك ما يقرب من 30 أو 35 لاعبًا تحت أمر النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، لذلك النادي أمن مستقبله خلال الفترة المقبلة، بينما النادي لا يتفاوض على تجديد عقود لاعبيه لمدة أقل من 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك بنود خاصة في عقود اللاعبين مثل المشاركات الدولية مع المنتخبات الوطنية، ونسبة الأهداف وغيرها، بينما تجديد عقد حلمي طولان يُحسب لمجلس الإدارة كنوع من الاستقرار للفريق.

واختتم تصريحاته، أن نادي إنبي تقدم بتظلم ضد إيقاف حلمي طولان، بعد واقعة مباراة الزمالك، خاصة وأنه عقاب قاسي وغير واقعي، بعدما تعرض المدرب للتنمر من قلة قليلة في مباراة الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي تواصل مع اتحاد الكرة بشأن التظلم على عقوبة طولان، وتم قبوله بالفعل، وسيتم دراسته.

الزمالك حلمي طولان انبي عبد الناصر محمد هاني حتحوت

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