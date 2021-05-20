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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل دونجا يعلن ارتباطه و قراءته الفاتحة.. صور

صدى البلد

نشر نبيل دونجا، لاعب خط الوسط بنادي بيراميدز، صورا له على حسابه الرسمي في “إنستجرام” يعلن فيها قراءة الفاتحة.

 

وكتب معلقا:" الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات و قرأنا الفاتحة".

 

قائمة اللاعبين فى مباراة انيمبا


أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة اللاعبين المسافرين إلى نيجيريا؛ لخوض مباراة أنيمبا، في إيابالدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.


 

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على رأسهم عبدالله السعيد ورمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لرحلة نيجيريا

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الخميس .. بعثة بيراميدز تطير إلى نيجيريا

ويحل بيراميدز، ضيفا، على أنيمبا، باستاد أنيمبا الدولي، في مدينة أبا النيجيرية، في الثالثة من عصر الأحد المقبل، في لقاء الإياب؛ بعدمافاز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.


 

وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة- إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان.


 

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