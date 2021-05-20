مدرب منتخب الصالات يكشف تفاصيل الاستعداد لبطولة كأس العرب.. فيديو

قال هشام صالح المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة الصالات، إن استضافة مصر لبطولة كأس العرب لكرة الصالات، يزيد من دوافع مصر للمنافسة على التتويج بالبطولة، مشيرًا إلى أن هناك بعض العقوبات التي واجهت المنتخب في بداية الاستعداد بسبب جائحة كورونا.

وأضاف هشام صالح محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخب الصالات يضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين شاركوا في بعض المحافل الدولية مؤخرًا ويمتلكون الكثير من الخبرات، فضلًا عن عدد من الناشئين المميزين.

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واستكمل هشام صالح، حديثه، أن توجيه الشكر له ولجهازه الفني من قبل ثم إعادة تعيينه من جديد كان لإعادة التنسيق ليس إلا، موضحًا أنه وجهازه الفني مستقر ويعمل على قدم وساق للاستعداد للبطولة المرتقبة التي تستضيفها مصر خلال الـ10 أيام المقبلة، فضلًا عن الطموحات التي يسعى لها منتخب الصالات في بطولة كأس العالم المقبلة.