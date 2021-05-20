محظوظون لمشاركتنا في الاختيار.. أحمد شاكر: الشهيد محمد مبروك خسارة كبيرة لمصر

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إن الضابط محمد مبروك، شخص عظيم ومتجرد ويعشق بلده وشجاع وكان يعمل على قضية هامة، ولهذا كان هناك قرارا من الجماعات الإرهابية بقتله.



وأوضح "عبد اللطيف" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن استشهاد محمد مبروك خسارة كبيرة لمصر، وفكرة أن يتم الاغتيال على يد صديقه المقرب أمر لا يصدق وأثر على الجمهور، مضيفا أن الممثل يستطيع أن يتحكم في الشخصيات وتعاملها.



وفيما يخص رد فعل الشعب المصري، أكد أن الشعب المصري كره شخصية عويس لأن الخيانة صفة غير متواجده في الشعب المصري.



وأضاف أن المخرج بيتر ميمي، شخص رائع ويستحق التقدير وكل هذا الدعم على ما يقدمه من أعمال، موضحا أن الدراما تخاطب الوجدان والمشاعر وهذا يدل على قيمة الدراما وتأثيرها على الجمهور.

وأوضح أن الجيل الحالي محظوظ لأنه استطاع أن يشارك في مثل هذه الأعمال الوطنية.

