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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

حمدوك: نتوقع إعفاء 80 في المائة من ديون السودان في يونيو

حمدوك: نتوقع إعفاء 80% من ديون السودان في يونيو

صدى البلد

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، إنه يرجح أن يتم إعفاء 80 بالمائة من ديون السودان الخارجية، بقرار من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون ، مع نهاية يونيو المقبل.

وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفي عقب عودته للخرطوم من العاصمة الفرنسية باريس، "نتوقع أن يتم إعفاء حوالي 80 في المائة من ديون السودان ما يعادل بنهاية شهر 46.44 مليار دولار في يونيو القادم".

وتابع "وهناك 14 مليار دولار عبارة ديون خاصة على حكومة السودان"، مشيرًا إلى الشروط الخمسة التي اتفقت عليها حكومة السودان مع صندوق النقد الدولي سابقا، وقال إننا "حقننا 4 شروط مسبقا بهدف تطبيق مبادرة هيبيك حتى نصل لنقطة لإعفاء ديوننا".

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ولفت انه" تم الإيفاء بالشرط الخامس والأخير حول كيفية معالجة ديون صندوق النقد بتدخل فرنسا التي عالجت هذا الشرط بالقرض التجسيري"، مضيفا" نكون قد استجبنا لكل الشروط في مبادرة الهيبيك".

ويهدف مؤتمر باريس لدعم التحول الديمقراطي في المقام الأول لإصلاح الاقتصاد عبر بوابة إعفاء ديون السودان الخارجية التي وصلت إلى 60 مليار دولار، مما يحجبه من نيل قروض ومساعدات مالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
 

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