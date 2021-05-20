منافس الأهلي في السوبر.. نهضة بركان يواصل نتائجه السلبية في الدوري المغربي

واصل فريق نهضة بركان، تعثره في الدوري المغربي في ختام مبارياته قبل مواجهة الأهلي يوم 28 من شهر مايو الجاري في السوبر الإفريقي.

وتعادل نهضة بركان بدون أهداف أمام سريع وادي زم ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المغربي.

وخاض نهضة بركان ست مباريات في شهر مايو الجاري بالدوري ولم يفز سوى في مباراة واحدة.

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وحاول الفريق البركاني الضغط من خلال فرص من حمدي لعشير وألان تراوري، لكن الحارس المهدي وايا تصدى لكل المحاولات بنجاح.



التعادل رفع رصيد سريع وادي زم بقيادة مديره الفني فؤاد الصحابي، للمركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد 17 نقطة ، كما ارتفع رصيد نهضة بركان، الذي حقق فوزا وحيدا في مواجهاته الـ6 الأخيرة بالبطولة، إلى 23 نقطة في المركز السابع.

وتأتي تلك النتائج المخيبة لنهضة بركان في الفترة الأخيرة، لتثير قلق جماهيره قبل مواجهته المرتقبة مع الأهلي بكأس السوبر الأفريقي.