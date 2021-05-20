أحمد شاكر عن مشهد القبض على محمد عويس: مصر كلها كانت عايزة تضربني

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إن مشهد القبض على الضابط الخائن محمد عويس تمت إعادته لأكثر من مرة، موضحا: المشهد تطلب مجهود كبير حتى يصل المشهد للجمهور بهذا الشكل.



وأضاف "عبد اللطيف" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، كان لازم يظهر عليه الخوف والقلق حتى يصل إلى الجمهور بصدق، متابعا: في مشهد إلقاء القبض مصر كلها كانت عايزة تضربني مع كريم عبد العزيز".



وأوضح أن يوم تسجيل المشهد المخرج بيتر ميمي فصل بينه وبين كريم عبد العزيز، مضيفا: سبب الفصل هو الشحن والمفاجأة التي حدثت خلال المشهد.



وأكمل: "مشوفتش كريم عبد العزيز غير وقت المشهد وهو كان مشحون من الفكرة وأنا كنت قلقان مش فاهم هيحصل أيه وعشان كدا المشهد ظهر بالمنظر الحقيقي".

