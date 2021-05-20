وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد أبو شقة بالسادس من أكتوبر.. غدًا

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة غدًا الجمعة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح (9) مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، و (مسجدين) بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما ، وذلك غدًا الجمعة 21/5 /2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1413) مسجدًا، منها (1315) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (98) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن الخطاب الإخواني كان ولا زال وسيظل خطاب خيانة وغدر، وستظل هذه الجماعة الخائنة العميلة المأجورة شوكة في ظهر أمتها ، أداة طيعة في أيدي أعدائنا.

وأضاف جمعة في بيان له منذ قليل أن حقد عناصرها المجرمة تجاه جميع الدول العربية التي وعت خطورتها ولا سيما مصرنا العزيزة التي استطاعت أن تبدد طموحات هذه الجماعة ومن كان ولا زال يستخدمها لزعزعة استقرار دولنا وتفتيتها و يعمل جاهدا على استخدامها في محاولات مستميتة لإفشال دولنا حتى إسقاطها أو إنهاكها بالإرهاب سواء أكان إرهابا مسلحا أم إرهابا فكريا .

وتابع وزير الأوقاف قائلا : الأمر يتطلب التنبه بشدة لمخططات هذه الجماعة ومن وراءها استخداما وتمويلا وتوجيها، والتنبه كذلك لعناصرها المتسترة بعباءات مختلفة للنفاذ إلى ما تريد ، والعمل على كشف هذه الخلايا التي تعمل ليل نهار على بث سمومها في المجتمع ، من خلال نشر الشائعات ، وقلب الحقائق تارة والكيانات والأبواق الإعلامية المأجورة تارة ، واستعداء المنظمات الدولية تارة أخرى ، لأن هذه العناصر الضالة تم تربيتها وتكوينها على ذلك .

واختتم وزير الأوقاف كلمته الأمر يستدعي من كل وطني غيور على وطنه مخلص له التيقظ المستمر والمواجهة الحاسمة لكل مخاطر هذه الجماعة عسكريا وأمنيًا وفكريا وثقافيا وقانونيا ، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ أوطاننا من شر أهل الشر جميعا .