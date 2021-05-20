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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرنلي يتصدر تويتر بعد هزيمته أمام ليفربول

صدى البلد

تصدر بيرنلى، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب هزيمته من ليفربول بثلاثة أهداف دون هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.


 

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي

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ليفربول يفوز على بيرنلي بثلاثية ويصعد للمركز الرابع في البريميرليج

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:

سام الاردايس (مدرب ويست بروم): "فوز ليفربول على بيرنلي لا يهُم، كانوا محظوظين امامنا ببساطة".

 

كلوب بعد الانتصار على بيرنلي : كانت مثل مباراة ماقبل النهائي وحققنا الفوز فيها تبقى الان النهائي لنتمكن من التأهل للابطال ، لا شيء حسم حتى هذه اللحظة ولكن نتيجة اليوم جعلت موقفنا أفضل ونحن نستحق هذا الأمر بعد كل هذا الأداء الرائع.

مباراة كويسة جدا و استمتعنا حقيقي

 

هدف ليفربول الاول جاء في الدقيقة 43 عن طريق روبيرتو فيرمينو بتسديدة رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله روبرتسون،ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع ناثان فيليبس الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 52 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التيأرسلها ساديو ماني من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 89، سجل البديل أوكسليد شامبرلين الهدف الثالث لـ ليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 66 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز التاسع عشر.

انتصار ليفربول قربه من التأهل لدوري أبطال أوروبا، فانتصاره في الجولة المقبلة على كريستال بالاس يعني تأهله بشكل رسمي للمسابقة.

 

ترتيب الدورى الانجليزى بعد فوز ليفربول على بيرنلى:

 

1- مانشستر سيتي 83 نقطة

2- مانشستر يونايتد 71 نقطة

3- تشيلسي 67 نقطة

4- ليفربول 66 نقطة

5- ليستر سيتي 66 نقطة

6- وست هام يونايتد 62 نقطة

7- توتنهام 59 نقطة

8- إيفرتون 59 نقطة

9- أرسنال 58 نقطة

10- ليدز يونايتد 56 نقطة

11- أستون فيلا 49 نقطة

12- ولفرهامبتون 45 نقطة

13- كريستال بالاس 44 نقطة

14- ساوثهامبتون 43 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة

16- برايتون ألبيون 41 نقطة

17- بيرنلي 39 نقطة

18- فولهام 28 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 26 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 20 نقطة

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي

ليفربول يفوز على بيرنلي بثلاثية ويصعد للمركز الرابع في البريميرليج

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