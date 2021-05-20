ليفربول يتصدر تويتر عقب فوزه على بيرنلى .. متابعون: ليفربول يعشق الطرق الصعبة



تصدر ليفربول موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوزه على بيرنلى بثلاثة اهداف دون هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.





وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:





اخر ٩ مباريات في البريميرليغ ليفربول لم يخسر أي مباراة ، اخر ٤ مباريات جميعها انتهت بالفوز منها ٣ مباريات متتاليه خارج الأنفيلد.. أيضاً ليفربول سينهي موسمه لأول مره في التاريخ يحقق نقاط خارج الانفيلد أكثر من التي حققها في الانفيلد .





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لم يترك مكانه الا ليضع الكرة في مكانها ويحفظ لفريقه ليفربول مكانته





ليفربول إيكو | الأعلى تقييمًا هو تياغو بـ9. مفعم بالطاقة وقدم بعض الافتكاكات الدفاعية ولم يهدر اي تمريرة. بارع.





هدف ليفربول الاول جاء في الدقيقة 43 عن طريق روبيرتو فيرمينو بتسديدة رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله روبرتسون،ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع ناثان فيليبس الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 52 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التيأرسلها ساديو ماني من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 89، سجل البديل أوكسليد شامبرلين الهدف الثالث لـ ليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 66 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز التاسع عشر.

انتصار ليفربول قربه من التأهل لدوري أبطال أوروبا، فانتصاره في الجولة المقبلة على كريستال بالاس يعني تأهله بشكل رسمي للمسابقة.

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي.

1- مانشستر سيتي 83 نقطة

2- مانشستر يونايتد 71 نقطة

3- تشيلسي 67 نقطة

4- ليفربول 66 نقطة

5- ليستر سيتي 66 نقطة

6- وست هام يونايتد 62 نقطة

7- توتنهام 59 نقطة

8- إيفرتون 59 نقطة

9- أرسنال 58 نقطة

10- ليدز يونايتد 56 نقطة

11- أستون فيلا 49 نقطة

12- ولفرهامبتون 45 نقطة

13- كريستال بالاس 44 نقطة

14- ساوثهامبتون 43 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة

16- برايتون ألبيون 41 نقطة

17- بيرنلي 39 نقطة

18- فولهام 28 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 26 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 20 نقطة