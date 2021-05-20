جزيرة مهددة بالانعزال عن البر الألماني

تشهد الجزر الألمانية تقلبات مدية كبيرة في السهول الطينية بسبب التغير المناخي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، يتعرض المسافرون بعربات تجرها خيول بشمال ألمانيا الى مواجهت الصعاب والمسطحات الناشأة حديثا بين جزيرة نويرك والبر الألماني الرئيسي.

وتعتمد أوقات مغادرة الجزيرة على عملية المد والجزر، حيث يمكن أن تستغرق الرحلة نحو ساعة ونصف الساعة في اتجاه واحد. وهناك خطر الآن يتمثل في أن الجزيرة الألمانية سيتم قطعها قريباً عن البر الرئيسي ولن يمكن الوصول إليها إلا عن طريق السفن، ما يهدد بتوقف حركة السفر عبر عربات الخيول.

وتعتمد تلك الجزر على الخيول في حركة النقل والتجارة بين الجزيرة والبر بشكل أساسي منذ مئات السنين، حيث يعتمد السكان المحلييون للمنطقة على التبادل التجاري.