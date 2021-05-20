بعد استغاثتها.. حقيقة إدعاء سيدة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها ضد زوجها السابق
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، متضمنا عقد لقاء مع إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، تستغيث خلاله من زوجها السابق لعدم حصولها على مستحقاتها الزوجية منه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها .
بالفحص تبين عدم ورود أحكام قضائية صادرة لصالح الشاكية من محكمة الأسرة المختصة لتنفيذها حتى تاريخه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.