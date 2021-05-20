الجهل هو مصدر الإرهاب.. وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: أرفض الرسوم المسيئة

قال جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي في باريس، إن المعهد يعمل على مد جسور بينه وبين الدول الأخرى، مشددا على أن المعهد يعمل في الأساس على المبادئ الخاصة بـ الاحترام والتسامح.



وأضاف: "نحن نقوم من خلال المعهد بإطلاع الآخرين عن ثراء الثقافة العربية، منوها إلى أن المعهد يعمل على تنظيم حفلات ومعارض يتحدثون عن تاريخ الدول العربية، وعلى سبيل المثال قمنا بمعرض يتحدث عن قناة السويس والمسيحيين المصريين وبعض المطربين العرب.

وأوضح أن المعهد، نظم اجتماع بين شخصيات من المثقفين السودانيين وأشخاص من المجتمع الدولي حول السلام داخل السودان، لافتا إلى أن الرئيس ماكرون طلب من المعهد تنظيم هذا الاجتماع.



وأكد أنه يرفض الرسوم المسيئة، مضيفا يجب على الفنانين احترام معتقدات الأخرين ويجب تصحيح المفاهيم حول الثقافة الإسلامية.



وأشار إلى أن الجهل هو مصدر الإرهاب في العالم، والفن هو الطريق اختلاط الأجناس.



