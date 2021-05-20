بعد تداول فيديو على فيس بوك .. ضبط قائد سيارة عاكس فتاة بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحة إحدى الفتيات بموقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) مدون أسفله قيام قائد سيارة ملاكى (محددة) بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، وقيامه بعمل إشارات خادشة للحياء وكذا بعض الأفعال المخلة بالآداب داخل السيارة .

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.