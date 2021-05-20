عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كمية من المخدرات بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية

ضبط كمية من المخدرات
ضبط كمية من المخدرات بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية.


كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بالإسكندرية)، وله محل إقامة آخر بالقاهرة تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وتم العثور بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش تزن 25 كيلو جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار محافظة الغربية اخبار الغربية

ترشيحاتنا

سد النهضة.. الملء الثانى الخاطئ قد يعرض مصر لجفاف صناعي

أطباء ينقذون حياة سيدة لتلد طفلها المعجزة

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

منظمة الصحة العالمية تنشر عن حقائق حوادث السيارات.. تفاصيل

تضييق الخناق على السوق .. الصين تحظر على المؤسسات المالية التعامل بالعملات المشفرة

ماذا يقال عند آذان الفجر؟.. 25 كلمة تغفر جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ماذا يقال عند آذان الفجر؟.. 25 كلمة تغفر جميع ذنوبك

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ