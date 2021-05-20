ضبط كمية من المخدرات بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بالإسكندرية)، وله محل إقامة آخر بالقاهرة تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وتم العثور بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش تزن 25 كيلو جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.