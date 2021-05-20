المتحور الهندي وصل فرنسا .. طبيب: أنصح الجميع بضرورة الحصول على اللقاح بغض النظر عن نوعه

قال وجدي زهران، رئيس مجلس إدارة شركة مديان الفرنسية المتخصصة في إدارة معلومات المنشآت الطبية، إن الحكومة الفرنسية ومنذ بداية الجائحة اهتمت بالتكنولوجيا واستخدامها في تتبع المرضى ومتابعة الأعداد والإحصائيات.



وأكد خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن فرنسا قامت بتطعيم 20 مليون شخص بلقاح كورونا حتى الآن وخلال شهرين فقط، موضحا أن هناك أبحاثا حاليا تهدف إلى تتبع حالة المرضى.



وأضاف أن الحكومة الفرنسية طرحت مسابقة للشركات الفرنسية لتقديم تكنولوجيا لتطوير نظم المعلومات لمحاربة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المواطنين أبدوا استعدادا في التعامل مع الحكومة والمؤسسات، وذلك عن طريق التزام كل شخص بارتداء الكمامة مع تقليل الاختلاط وتطبيق التباعد الاجتماعي في ظل إغلاق استمر شهور للمطاعم والمقاهي.



وأشار إلى أن الحصول على أي لقاح أفضل بكثير من عدم تناول أي لقاح، ونصح بضرورة التطعيم في أسرع وقت، لأن الحالات القادمة ستكون أكثر وأسرع في ظل السلالات المتحورة في الهند والبرازيل.



وأكد أن هناك حالات من المتحور الهندي ظهرت في فرنسا، وعليه قمنا بمنع السفر للهند والبرازيل.



