أطباء ينقذون حياة سيدة لتلد طفلها المعجزة

شكرت السيدة هولي كاردن، الأطباء بعد إنقاذها هي وجنينها من الموت المحقق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، نجت الأم من عملية ميلاد كادت أن تقتلها، بعد عمل طبي شاق إستمر أكثر من 12 ساعة متواصلة فقدت فيهم هولي 10 ليترات من الدم.

ويعتبر هذا الطفل "معجزة" فقد عاشت الأم، البالغة من العمر 29 عاما، أكثر من سبع سنوات تتمنى فيهم إنجاب طفل.

إستقبلت هولي وزوجها الذان يعيشان في ويلز، خبر حملها في سبتمبر الماضي بسعادة جنونية بعد أن توجه إليهم الطبيب المختص ليخبرهم بحدوث المعجزة.

وبعد إجراء جراحة ناجحة أعلن الأطباء إنقاذ الطفل المعجزة وطمأنة الوالدين.