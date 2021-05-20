انبهار الجمهور بفيلم "fast&furious9" بعد عرضه في دور السينما

نال فيلم “fast&furious 9 “اراء ايجابية تصل الى حد الانبهار بالجزء الجديد بعد ساعات قليلة من عرضه فى دور العرض بالوطن العربى و مصر.



ووصفه الجمهور، على السوشيال ميديا بأنه أفضل جزء من الأجزاء السابقة وأنه سيحقق إيرادات عالية وأنهم استطاعوا فى كل جزء شد انتباه الجمهور، دون أن يشعر المشاهد بالملل أو الرتابة.









انطلق العرض الخاص للإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9 في حفل موسيقي عالمي تم بثه مباشرة تحت عنوان The Road To F9 في ميامي، وذلك تمهيدًا لإطلاق شركة فور ستار للفيلم تجاريًا في دور العرض المصرية ابتداءًمن يوم 20 مايو الجاري، قبل يومين من عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد سلسلة The Fast & The Furious من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كما تخطت أجزاؤه الأخيرة السابع والثامن المليار دولار عالميًا، وهي السلسلة التي ساهمت في شهرة العديد من النجوم، وعلى رأسهم الراحل بول ووكر الذي يعتبره جمهور الفيلم في جميع أنحاء العالم أيقونة سينمائية في عالم سباق السيارات، وذلك لكونه بطل سباق السيارات المثير بهذه السلسلة، وكذلك لكون وفاته جاءت في حادث سيارة مروّع وهو في طريقه لحضور حفل خيري، والذي وقع أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة.

ابطال الجزء التاسع

يتتبع الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب، مسيرة دومينيك توريتو وتاريخ عائلته، ويخرجه جستن لين والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة ، وتبدأ أحداثه منذ انتهى الجزء الثامن الذي طرح عام 2017، ويضم عددا كبيرا من الممثلين أبرزهم فين ديزل، جون سينا، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، تشارليز ثيرون، ناتالي إيمانويل، فين كول، هيلين ميرين، جوردانا بروستر.