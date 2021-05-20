بعد رفعه علم فلسطين.. بوجبا لم يولد مسلما و اعتنق الإسلام عن اقتناع

رفع النجم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، العلم الفلسطيني، خلال مباراة فريقه، أمام فولهام، التى أقيمت، يوم الثلاثاء، فى إطار مباريات الجولة 37 من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



ونستعرض فى هذا التقرير تصريحات بول بوجبا الذي اعتنق الإسلام عن قناهة ولم يولد مسلما ..

وصرح بوجبا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى 2019، بأنه كان لديه العديد من الأسئلة الحائرة في ذهنه، ولم يجد لها أجوبة إلا في الدين الإسلامي.

وأضاف بوجبا أنه أصبح أكثر هدوءًا وسلًاما نفسيًا بعد اعتناقه الإسلام، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر لكونه أصبح مسلمًا، وأنه مر بمراحل شديدة الصعوبة دفعته للبحث عن دين جديد يساعده على تجاوز تلك الأزمات.

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وأكد بوجبا أنه زار مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، وقام بأداء مناسك العمرة، مشيرًا إلى أنه أصبح شخصًا أفضل كثيرًا على المستوى الشخصي بعد الإسلام، وأن كثيرًا من التغييرات الجزرية طرأت على شخصيته بعد اعتناقه الإسلام.

واختتم بوجبا قائلا: وبرغم كون والدتي مسلمة؛ فإنني اعتنقت الإسلام بإرادتي الحر، وذلك بعدما صليت مرة واحدة مع أصدقائي وبعدها شعرت بالسلام النفسي.