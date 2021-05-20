محمد صلاح: فاروق جعفر ''خرب'' نادي الزمالك

وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، العديد من الانتقادات إلى فاروق جعفر المستشار الفني للنادي مشيراً إلى أنه لم يضيف أي شيء منذ قدومه إلى الفريق وتوليه هذا المنصب .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : فاروق جعفر '' خرب '' نادي الزمالك ، ولا يعمل لصالح النادي ، فقد شغِل أكثر من منصب داخل النادي سواءً في المجلس الأسبق برئاسة مرتضى منصور ، أو اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز .

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واختتم صلاح : أطالب فاروق جعفر بالابتعاد عن نادي الزمالك ، ومنح الفرصة للعديد من رموز النادي الذين يستحقون التواجد ، مثل علي خليل وغيرهم .