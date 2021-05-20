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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صائب.. همام: ياسين منصور أحد أبناء الأهلي.. ومباراة صن داونز صعبة

ياسين منصور
ياسين منصور

أشاد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب الخاص بتعيين ياسين منصور رئيساً لشركة الكرة بالنادي.

وأضاف همام، في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  ياسين منصور أحد المحبين للنادي الأهلي ودائماً ما يدعم الفريق ، وقرار اختياره رئيساً لشركة الكرة بالنادي قرار صائب للغاية ، بالإضافة إلى اختيار مصطفى مراد فهمي نائباً و حسام غالي عضوا .

وأكد على أن سياسة مجالس إدارات النادي لا تعرف مبدأ محاسبة الأجهزة الفنية بمبدأ القطعة .

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وأردف ماهر همام رغم غضب جماهير الأهلي من آداء الفريق تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال المباريات الأخيرة ، إلا أن فكرة رحيل موسيماني في هذا التوقيت غير مطروحة تماماً.

وأتم :"الأهلي لا يتعامل بمبدأ القطعة ، خاصةً أن المدرب حقق لقبي كأس مصر و دوري أبطال إفريقيا ، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

واختتم همام : مباراة الإياب أمام صن داونز السبت المقبل ستكون صعبة للغاية والفوز في القاهرة بهدفين نظيفين ، لم يحسم تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى موسيمانى الخطيب صن داونز حسام غالي ماهر همام ياسين منصور

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