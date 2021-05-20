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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا ترجئ اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي لدعم فلسطين

اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي

 أعلنت الحكومة الموريتانية تأجيل اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية لدول المغرب العربي، الذي كان مقررا اليوم الخميس، لدعم القضية الفلسطينية.


وقالت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان نشر اليوم الخميس، إنه "مراعاة لالتزامات سابقة في سياق التحضيرات التي تضطلع بها المجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز لدعم الرؤية الفلسطينية في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ تقرر تأجيل الاجتماع الوزاري المغاربي، الذي كانت دعت إليه اليوم، على أن يتم الإعلان عن موعده لاحقا".


وكانت موريتانيا قد دعت - الثلاثاء الماضي - وزراء خارجية دول المغرب العربي إلى عقد اجتماع تشاوري على مستوى وزراء الخارجية؛ لمؤازرة الشعب الفلسطيني. وطالبت بحماية فلسطين مقدسات وشعب وأرض.
 

موريتانيا وزراء خارجية المغرب العربي

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