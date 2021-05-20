شاركت في "حرب أهلية".. سينتيا خليفة: كنت فاشلة في اللهجة المصرية.. فيديو

حلت النجمة سينتيا خليفة، في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد”، للحديث عن أحدث أعمالها فى موسم دراما رمضان 2021 ،وتحدثت سينتيا عن تفاصيل أولى تجاربها الفنية بمصر.

وقالت سينتيا خليفة، من خلال الندوة عن استعانتها بكوتش مصرى لتدريبها على اللغة العربية استعدادا لتصوير مشاهدها بمسلسلي “حرب أهلية" و"ضد الكسر”.

وأضافت سينتيا خليفة انها تمكنت من اللغة العربية بعد 5 ايام من التدريب.

وكشفت خلال الندوة عن كواليس التعاون مع النجمة يسرا في مسلسل “حرب أهلية” مشيدة بها والعمل وردود الأفعال التي لحقت بالعرض.

وتطرقت خلال الندوة إلى مشاركتها النجمة نيللى كريم مسلسل “ضد الكسر” ، معتبرة أنها فرصة طيبة للظهور في دراما رمضان بعملين من العيار الثقيل.

وتحدث النجمة اللبنانية عن مشاركتها مؤخرا في أعمال مصرية عربية مثل مسلسل "نمرة اتنين" و " وادي الجن"، وعرضهما على المنصات المدفوعة.