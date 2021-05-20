إنبي : حلمي طولان لم يخطئ في حق جمهور الزمالك

أكد عبد الناصر محمد المدير الإداري لنادي إنبي أن حلمي طولان المدير الفني للفريق لم يسيء إلى جمهور نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري العام وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأضاف عبد الناصر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : جماهير الزمالك التي تواجدت في ملعب المباراة تلفظت بهتافات معادية ضد حلمي طولان وقامت بالتنمر على شخصه بدون سبب .

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واختتم عبد الناصر : أطالب اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتحري الدقة قبل توقيع العقوبات ، فلا أتفهم سبب قرار إيقاف حلمي طولان بعد المباراة .