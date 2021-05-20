علاء عبد العال : لاعبو أسوان قدموا مباراة كبيرة أمام المقاصة وسنبقى في الممتاز

أشاد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان بآداء لاعبيه أمام مصر للمقاصة بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة و العشرون من الدوري المصري الممتاز رغم الخسارة بنتيجة 2- 4 .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : راض عن آداء اللاعبين في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق ، كما أن النتيجة لم تعبر عن سير المباراة .

واختتم عبد العال : لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ، وادي كل الثقة في بقاء أسوان في الدوري الممتاز .

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وحقق فريق مصر المقاصة فوزا مثيرا علي اسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أسوان فى الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت اهداف مصر المقاصة في الدقيقة 7 ، 60 ، 83 ، 92 عن طريق "شيمليس بيكلي" ، وعماد فتحي ، وباسم مرسي “هدفين” .

واحرز اسوان هدفين فى الدقيقة 58 ، 70 عن طريق اشرف مجدي وحمزة مجدي .

وبهذا الفوز يقفز مصر المقاصة فى المرتبة الخامسة برصيد 33 نقطة ، بينما تجمد أسوان فى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.