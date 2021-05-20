تريند في خبر.. ليفربول يتصدر تويتر بعد فوزه على بيرنلي.. fast&furious9 يبهر جمهوره.. دونجا يعلن قراءته الفاتحة

أثارت فى الساعات الماضية، العديد من الموضوعات حديث السوشيال ميديا، وجعلت رواد السوشيال ميديا يتداولون الموضوعات و يتفاعلون معها و من أبرز ماجاء:

فبعد عرضه فى دور العرض فى مصر و الوطن العربى تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا معه بطريقه ايجابيه تصل الى إنبهارهم به.

وتصدر فريق ليفربول تريند تويتر، بعد فوزه على فريق بيرنلى بثلاثه اهداف دون هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.









وكان قد أعلن دونجا، قبل ساعات قليلة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام خبر قراءته الفاتحة و ارتباطه بشكل رسمى.













وتصدر بيرنلى محركات البحث عقب خسارته امام ليفربول ٣اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 لبطولة الدوريالإنجليزي