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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند في خبر.. ليفربول يتصدر تويتر بعد فوزه على بيرنلي.. fast&furious9 يبهر جمهوره.. دونجا يعلن قراءته الفاتحة

صدى البلد

أثارت فى الساعات الماضية، العديد من الموضوعات حديث السوشيال ميديا، وجعلت رواد السوشيال ميديا يتداولون الموضوعات و يتفاعلون معها و من أبرز ماجاء:

انبهار الجمهور بفيلم "fast&furious9" بعد عرضه في دور السينما
 

فبعد عرضه فى دور العرض فى مصر و الوطن العربى تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا معه بطريقه ايجابيه تصل الى إنبهارهم به.

 

ليفربول يتصدر تويتر عقب فوزه على بيرنلى .. متابعون: ليفربول يعشق الطرق الصعبة

 

وتصدر فريق ليفربول تريند تويتر، بعد فوزه على فريق بيرنلى بثلاثه اهداف دون هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.


 

نبيل دونجا يعلن ارتباطه و قراءته الفاتحة.. صور


 

وكان قد أعلن دونجا، قبل ساعات قليلة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام خبر قراءته الفاتحة و ارتباطه بشكل رسمى.


 


 

بيرنلي يتصدر تويتر بعد هزيمته أمام ليفربول


 

وتصدر بيرنلى محركات البحث عقب خسارته امام ليفربول ٣اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 لبطولة الدوريالإنجليزي

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نبيل دونجا يعلن ارتباطه و قراءته الفاتحة.. صور

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