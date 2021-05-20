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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. اكتشفها فؤاد المهندس وتزوجت أحد عمالقة الفن.. محطات بارزة في حياة سناء يونس ..سينتيا خليفة تروي أصعب مشاهدها في حرب أهلية وضد الكسر.. فيديو

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، نسردها كما يلي في السطور التالية ..

 

سينتيا خليفة تروي أصعب مشاهدها في حرب أهلية وضد الكسر.. فيديو
 

حلت النجمة  سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد”، للحديث عن أحدث أعمالها فى موسم دراما رمضان 2021.

وكشفت خلال الندوة عن كواليس اصعب مشاهدها فى مسلسلى حرب أهلية وضد الكسر.

وقالت سينتيا خليفة ان اصعب مشاهدها فى مسلسل “حرب” اهلية هو مشهد اجهاضها وعلمها بوفاة عزيز زوجها.

ومن ناحية أخرى كشفت سينتيا خليفة عن اصعب مشاهدها بمسلسل “ضد الكسر” وهو عندما تركها محمد فراج .

 

اكتشفها فؤاد المهندس وتزوجت أحد عمالقة الفن.. محطات بارزة في حياة سناء يونس
 

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية سناء يونس، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات فيث مصر، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سناء يونس .. 
 

1- ولدت في مدينة الإسكندرية في 3 مارس 1942م. 

 

2- بدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

 

 3- اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي". 

 

في ذكرى رحيلها الـ 38 .. أبرز المحطات في حياة ميمي شكيب
 

تحل اليوم، الخميس ذكرى رحيل الفنانة ميمى شكيب والتي نجحت فى تقديم عددا من الأدوار المتنوعة ومنها السيدة الأرستقراطية، والزوجة المتسلطة، والعالمة، والمعلمة، والفلاحة، وغيرها من الأدوار التي تركت بصمات مؤثرة في السينما والمسرح.
 

ونرصد فى السطور التالية أبرزالمحطات فى حياة ميمى شكيب ..

 

-بدأت ميمى شكيب مشوارها الفني في عام 1934 بعد أن تتلمذت على يد نجيب الريحاني، وعملت بفرقته حيث شاركت في العديد من مسرحيات الفرقة

 

2 يونيو.. طرح فيلم ماما حامل بالسينمات
كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم "ماما حامل"، عن الموعد الرسمي لطرح الفيلم، إذ من المقرر طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل.


البوستر يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.

 

ذكرى رحيل فؤاد المهندس محمد فراج رمضان 2021 سناء يونس محطات بارزة سينتيا خليفة

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