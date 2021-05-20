استشهاد فلسطينية وإصابة 8 آخرين بقصف إسرائيلي جنوب غزة

استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب 8 آخرين، الخميس، جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع.

وكانت آخر حصيلة لضحايا الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة حتى مساء، هي 240 شهيدًا، من بينهم 64 طفلا، فيما أصيب أكثر من 1600 شخصا بجروح.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن الطيران الإسرائيلي أغار على مدار اليوم الأخير على عدة راجمات صاروخية متعددة كانت موجهة نحو إسرائيل بالإضافة إلى مجمعات عسكرية في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ نحو 10 أيام، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 240 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وأكد مسؤولون إإسرائيليون في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن وقف إطلاق النار مع غزة لن يتم قريبا، رغم المساعي الدبلوماسية الدولية مع طرفي النزاع والأطراف الإقليمية.

