هاني شاكر: أتمنى عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.. والنادي ليس حقلا للتجارب

أكد الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية رغبته الكبيرة في عودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق إلى الفريق مرة أخرى من خلال الانتخابات المقبلة للنادي .

وقال شاكر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : مجلس مرتضى منصور حقق العديد من النجاحات خلال فترة تواجده بنادي الزمالك ، والفريق عاش أفضل فتراته آنذاك ، كما حقق العديد من الألقاب مثل الدوري العام المصري و كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر و السوبر المصري والإفريقي .

كما أعرب الفنان هاني شاكر عن استيائه من الأحداث الجارية داخل نادي الزمالك عقب رحيل اللجنة السابقة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

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وأردف: "الزمالك يحتاج إلى مجلس إدارة منتخب في هذه المرحلة للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل النادي خاصةً في ظل حاجة الفريق إلى ذلك لاستمرار المنافسة على لقب الدوري العام هذا الموسم".

واختتم شاكر: الزمالك ليس حقلاً للتجارب، وأطالب بتدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر، للحفاظ على الإستقرار داخل النادي.