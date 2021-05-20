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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها وموعد إعلان اللجنة الجديدة

الزمالك
الزمالك

تسود حالة من عدم الاستقرار داخل مجلس إدارة نادي الزمالك وتحديدا اللجنة المعينة فدارة شئون النادي، حيث بات الاعلان عن لجنة جديدة تدير شئون الزمالك مسألة وقت بعد تقديم اللجنة الحالية استقالتها رسميا.

 

وفى هذا الصدد يقدم صدى البلد تقريرا وافيا ب كواليس استقالة اللجنة التي تدير نادي الزمالك وأسبابها.

رسميًا.. استقالة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك

تقدمت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك باستقالة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

تعرف على موعد إعلان أسماء لجنة الزمالك الجديدة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقم بإبلاغ اللجنة المعينة حتى هذه اللحظة عن رحيلهم.

عضو مستقيل يعلق على أزمة النادي: محدش اتبرع لـ الزمالك بـ كيلو برتقال.. فيديو

رد الكابتن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، على سؤال : “ هل هناك أحد من محبي نادى الزمالك قاموا بالتبرع لـ النادى بسبب الظروف التى يمر بها” وقال إنه لا يوجد شخص بالتبرع بـ جنيه للنادي، وفى لقة طريفة قال “ محدش اتبرع لـ الزمالك بـ كيلو برتقال” .

 

النادي مديون بـ 1.3 مليار جنيه.. استقالة اللجنة المؤقتة لـ الزمالك .. فيديو

قال الكابتن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، إنه بالفعل هناك استقالة للجنة المؤقتة  التى تدير نادى الزمالك.

 

عضو تنفيذية الزمالك: الوضع المالي في النادي «متأزم».. واللاعبون طالبوا بمستحقاتهم عقب مباراة الأهلي.. فيديو

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، إن الوضع المالي داخل النادي متأزم، ويحق للنادي الحصول على 15 مليون جنيه من الشركة الراعية، فضلًا عن أن النادي يدرس الحصول على قرض لتوفير احتياجاته على أن يتم تسديد القرض من قيمة العضويات.

 

حسين السمري: لجنة الزمالك لم تتقدم باستقالتها من منصبها حتى الآن.. فيديو

الزمالك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ادارة نادي الزمالك حسين السمري اللجنة المؤقتة

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