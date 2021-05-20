تحريات المباحث ولجنة مرورية لمعرفة أسباب حادث الطريق الدائري الأوسطي

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية، حول حادث الطريق الدائري الأوسطي الذي وقع مساء أمس الأربعاء.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من المرور وذلك لبيان سبب الحادث وفحص السيارات.

وكانت شرطة النجدة والحماية المدنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة مقل كونتنر، وسقوط حمولة أخرى محملة بحديد التسليح وتصادم أكثر من ٥ سيارات بهم.

وبالانتقال تبين اشتعال النيران في احدى السيارات نتيجة الحادث، وتهشم السيارات الاخرى.

نتج عن الحادث مصرع ٤ أشخاص واصابة قرابة ١٠ آخرين.

كما شرحت التحريات وجود حادث أخر على بعد أمتار من الحادث الاساسي وهو السبب الرئيسي حيث توقفت السيارات فاصطدمت بهم السيارة المحملة بالكونتنر من الخلف.