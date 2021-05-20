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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. موعد إعلان أسماء لجنة الزمالك الجديدة.. قصة إسلام "بوجبا" .. محمد صلاح: فاروق جعفر خرب الزمالك

بوجبا
بوجبا

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

بعد رفعه علم فلسطين.. بوجبا لم يولد مسلما و اعتنق الإسلام عن اقتناع

رفع النجم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، العلم الفلسطيني، خلال مباراة فريقه، أمام فولهام، التى أقيمت، يوم الثلاثاء، فى إطار مباريات الجولة 37 من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

هاني شاكر: أتمنى عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.. والنادي ليس حقلا للتجارب

أكد الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية رغبته الكبيرة في عودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق إلى الفريق مرة أخرى من خلال الانتخابات المقبلة للنادي .

محمد صلاح: فاروق جعفر ''خرب'' نادي الزمالك

وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، العديد من الانتقادات إلى فاروق جعفر المستشار الفني للنادي مشيراً إلى أنه لم يضيف أي شيء منذ قدومه إلى الفريق وتوليه هذا المنصب .

تعرف على موعد إعلان أسماء لجنة الزمالك الجديدة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقم بإبلاغ اللجنة المعينة حتى هذه اللحظة عن رحيلهم.

 

عضو تنفيذية الزمالك: الوضع المالي في النادي «متأزم».. واللاعبون طالبوا بمستحقاتهم عقب مباراة الأهلي.. فيديو

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، إن الوضع المالي داخل النادي متأزم، ويحق للنادي الحصول على 15 مليون جنيه من الشركة الراعية، فضلًا عن أن النادي يدرس الحصول على قرض لتوفير احتياجاته على أن يتم تسديد القرض من قيمة العضويات.

مصر الزمالك مرتضى منصور محمد صلاح هاني شاكر أخبار الرياضة

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