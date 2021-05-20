حدث ليلا.. الملء الثاني الخاطئ لسد النهضة يعرض مصر لجفاف صناعي.. فيسبوك يرد على عنصريته ضد غزة.. كواليس استقالة لجنة الزمالك

نشر صدى البلد عدد من الاخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 1160 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 183696 حالة حتى اليوم.

مشاكل فنية بـ سد النهضة.. الملء الثانى الخاطئ يعرض مصر لجفاف صناعي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اجتماع مرتقب سيعقد بين مصر و السودان وإثيوبيا لبحث قضية سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي.

"فيسبوك" تُنشئ مركز عمليات للتعامل مع المحتوى الخاص بالقضية الفلسطينية

أعلنت شركة (فيسبوك) الأمريكية، إنشاء "مركز عمليات خاصة" لمراقبة المحتوى على منصاتها الإلكترونية (فيسبوك) و(إنستجرام) حول القضية الفلسطينية والهجوم الإسرائيلي المتصاعد.

استشهاد فلسطينية وإصابة 8 آخرين بقصف إسرائيلي جنوب غزة

استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب 8 آخرين، الخميس، جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أول رد من فيسبوك على اتهامه بالعنصرية بشأن غزة

أصدر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء أول رد فعل بعد الاتهامات المتزايدة له بالعنصرية، في طريقة تعامله مع أزمة التصعيد في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

التعليم: البروفة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة منتصف يونيو.. وستكون ورقية للمنازل

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل، تفاصيل الامتحانات التجريبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، والتي من المقرر انطلاقها يوم الأحد ٢٣ مايو.

وزير الأوقاف : الخطاب الإخواني خطاب خيانة حتى في أحرج لحظات الأمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الخطاب الإخواني كان ولا زال وسيظل خطاب خيانة وغدر ، وستظل هذه الجماعة الخائنة العميلة المأجورة شوكة في ظهر أمتها ، أداة طيعة في أيدي أعدائنا .

بريطانيا تعلن تسجيل 3 آلاف إصابة بالسلالة الهندية من كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده سجلت حوالي 3 آلاف إصابة بالطفرة الهندية من فيروس كورونا، والتي تسببت في تضاعف عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

رجحت وسائل إعلام عبرية أن تدخل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيّز التنفيذ عصر الجمعة.

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة في مصير اللجنة المؤقتة الحالية التي تدير القلعة البيضاء.