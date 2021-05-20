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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: اختيار منصور لرئاسة شركة الكرة "موفق''.. والزمالك لم يكن ندا للأهلي إلا في تواجد مرتضى

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أشاد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب الخاص بتعيين ياسين منصور رئيساً لشركة الكرة بالنادي .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  ياسين منصور أحد رجال الأعمال المحبين للنادي الأهلي ودائماً ما يدعم الفريق بدون أي غرض ، وقرار اختياره رئيساً لشركة الكرة بالنادي قرار صائب للغاية ، بالإضافة إلى اختيار مصطفى مراد فهمي و حسام غالي .

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وأردف شادي محمد أن الزمالك لم يكن منافساً حقيقياً للمارد الأحمر إلا في فترة تواجد مجلس مرتضى منصور .

واكمل :" بالنظر إلى عدد الألقاب التي حققها الأهلي و الزمالك في مختلف البطولات المحلية و القارية فإن الفريق الأبيض ليس منافساً حقيقياً للمارد الأحمر ، ولم يكن نداً حقيقياً إلا في فترة تواجد مرتضى منصور الرئيس الأسبق للنادي ، حيث حقق الفريق العديد من الألقاب في فترة ولايته السابقة .

الأهلى الزمالك الخطيب مرتضى منصور حسام غالي ياسين منصور

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