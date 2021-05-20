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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم ببريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونر

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي مرانه الرئيسي اليوم بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غد السبت في إياب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي بعد أن كان قد فاز المارد الأحمر بهدفين نظفين في المواجهة التي اقيمت بإستاد السلام السبت الماضي.

وسيحدد مران الفريق الرئيسي اليوم التشكيل الذي سيخوض به الفريق المباراة، خاصة وأن موسمياني قد استقر وبنسبة كبيرة عليه ولكنه يفاضل في مكان واحد فقط ، وكشف الجهاز الطبي للفريق الأحمر أن الظهير الأيسر علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير خارج مواجهة السبت بل وهناك صعوبة في لحاق اللاعب التونسي بمواجهة نهضة بركان المقرر لها 28 مايو الجاري بالدوحة علي لقب السوبر الأفريقي .

وبدأ حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية ولكن قد يكون لحمدي فتحي دور في مباراة نهضة بركان، بينما سعد سمير ليس هناك حاجة فنية لمشاركته بسبب وجود ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وبدر بانون وأيمن اشرف للعب في هذا المركز، وينتظم سعد سمير، سوف في التدريبات الجماعية غدا بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

الأهلى إفريقيا جنوب افريقيا صن داونز دوري الابطال

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