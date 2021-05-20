أخبار التكنولوجيا.. مايكروسوفت تقضي على واتساب بـ Microsoft Teams.. هونر تطلق هاتف جديد ينضم لسلسلة Play5

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

Honor Play5.. هونر تطلق أحدث هواتفها بمواصفات قوية وسعر منافس



أعلنت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة في الصين، والمسمي Honor Play5، والذي يشمل مجموعة من الإمكانيات القوية وبمقابل سعر معقول.

مايكروسوفت تطلق منافسا جديدا لـ واتساب.. إليك رابط التحميل



تسعى مايكروسوفت الأمريكية لاستغلال موقف أزمة واتساب والاستحواذ على مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر الغاضبين من شروطه وأحكامه الإجبارية الجديدة، بعد أن انقضي خلال اليومين الماضيين الموعد النهائي لتغيير سياسة واتساب المثيرة للجدال.

"فيسبوك" تُنشئ مركز عمليات للتعامل مع المحتوى الخاص بالقضية الفلسطينية



أعلنت شركة (فيسبوك) الأمريكية، إنشاء "مركز عمليات خاصة" لمراقبة المحتوى على منصاتها الإلكترونية (فيسبوك) و(إنستجرام) حول القضية الفلسطينية والهجوم الإسرائيلي المتصاعد.

شاشات جديدة من سامسونج.. ستغير صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي



بالرغم من تأثر صناعة الهواتف الذكية عالمياً منذ ظهور جائحة كورونا مطلع العام الماضي، إلا أن هانك علامات كبري لا زالت تصر على تقديم كل ماهو جديد على رأسها شركة سامسونج الكورين الجنوبية، التى تنوي تغيير مفهوم صناعة الشاشات القابلة للطي تماماً.

احصل على آيفون X بـ 6200 جنيه فقط.. عرض نهاية الأسبوع



نجحت باقتدار فئة الـ X الشهيرة بهواتف آيفون الذكية الأبرز في العالم، في كسب احترام الملايين منذ ظهوروها لأول مرة فى عام 2017، مع تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية المعروف فى آيفون، أضف إلى ذلك كاميرا عالية الدقة و بطارية قوية، فقط يعيبها سعرها المرتفع.