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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كورونا.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى هذه الدولة

علم أمريكا
علم أمريكا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها من الذهاب إلى أذربيجان، في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام أذربيجية، ناشدت الخارجية الأمريكية عدم السفر إلى أذربيجان بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وأوضحت الخارجية أن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أصدر إشعارا صحيا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى أذربيجان، مما يشير إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا هناك".

كما دعت مواطنيها في أذربيجان إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الحدود الأذربيجانية الأرمينية، لاسيما إقليم قره باج والمناطق المحيطة به بسبب العمليات العسكرية الأخيرة.

ولفتت إلى احتمال نشر نقاط تفتيش أو إغلاق هذه الطرق أمام المسافرين دون سابق إنذار.

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