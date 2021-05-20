أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 20 مايو 2021
ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 20 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:
دولار أمريكي 15.6145 جنيه
يورو 19.0528 جنيه
جنيــه إسترليني 22.1008 جنيه
دولار كنـدى 12.9184 جنيه
كرون دانماركي 2.5626 جنيه
كرون نرويجي 1.8843 جنيه
كرون سويدي 1.8749 جنيه
فرنك سويسري 17.3187 جنيه
100 ين ياباني 14.2990 جنيه
ريـــال سعودي 4.1634 جنيه
دينــار كويتي 51.8583 جنيه
درهم إماراتي 4.2506 جنيه
دولار أسترالي 12.0856 جنيه
دينــار البحــرين 41.4167 جنيه
ريـــال عماني 40.5541 جنيه
ريـــال قطري 4.2873 جنيه
دينـار اردني 21.9923 جنيه
يوان صينى 2.4257 جنيه