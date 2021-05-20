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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 20 مايو 2021

صدى البلد

ننشر أسعار  العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 20 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 -5-2021

ننشر.. أسعار العملات الأجنبية في ختام اليوم الثلاثاء 18-5-2021

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

دولار أمريكي 15.6145 جنيه
يورو 19.0528 جنيه
جنيــه إسترليني 22.1008 جنيه 
دولار كنـدى 12.9184 جنيه 
كرون دانماركي 2.5626 جنيه 
كرون نرويجي 1.8843 جنيه 
كرون سويدي 1.8749 جنيه 
فرنك سويسري 17.3187 جنيه 
100 ين ياباني 14.2990 جنيه 
ريـــال سعودي 4.1634 جنيه 
دينــار كويتي 51.8583 جنيه 
درهم إماراتي 4.2506 جنيه 
دولار أسترالي  12.0856 جنيه 
دينــار البحــرين 41.4167 جنيه 
ريـــال عماني 40.5541 جنيه 
ريـــال قطري 4.2873 جنيه 
دينـار اردني 21.9923 جنيه
يوان صينى 2.4257 جنيه

العملات الاجنبية الدولار مقابل الجنيه أسعار العملات البنك المركزي

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