لبدء اليوم بنشاط.. تمارين الإحماء والتمدد.. فيديو

تمارين صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس 20-5-2021، تمارين رياضية للإحماء والتمدد، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم والحصول على النشاط فى الصباح للتخلص من مشكلات آلام الظهر والدهون الموجودة في منطقة الظهر والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وقالت "فالنتينا"، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.



وأشارت إلى أن هذه التمارين لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.