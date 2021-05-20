اقتصاد الامارات.. انتعاش حجم الاستثمار العقاري في عجمان منذ مطلع العام 2021

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان أن أداء السوق العقاري في الإمارة شهد منذ مطلع العام 2021 نمواً متسارعاً وإنتعاشاً ملحوظاً لحجم الإستثمار العقاري.

جاء ذلك في كلمة وجهها للمشاركين بملتقى عجمان الإستثماري الذي عقد "إفتراضيا" واختتم أعماله اليوم تحت شعار "إستشراف مستقبل الإستثمار في عجمان" بالتعاون والشراكة مع دائرتي البلدية والتخطيط و التنمية السياحية في عجمان والإتحاد الدولي للعقارات "فيابسي" حيث قام رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بإطلاق مبادرة "مستثمر" وهي منصة ذكية صُممت لإستقطاب الإستثمارات وتشجيع ودعم المستثمرين في إمارة عجمان.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي نجاح إمارة عجمان في مواجهة وتجاوز تداعيات جائحة كورونا بفضل الإجراءات الاستباقية والحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لدعم مختلف القطاعات لا سيما القطاع العقاري الذي إستفاد من جملة من التدابير والمميزات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان .

وقال إن إمارة عجمان تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وأبرز وجهات الإستثمار في المنطقة وان ما حققته من تطور ونمو في شتى المجالات هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة بنظرتها المستقبلية وقدرتها على حشد الإمكانات ومواجهة التحديات بكل كفاءة وإقتدار وبفضل تضافر جهود جميع الدوائر الحكومية وعملهم بروح الفريق الواحد في سبيل تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الإستثمار في إمارة عجمان التي تعد الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تسجيل الممتلكات حسب نتائج تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال فضلاً عن إرتقاء مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات الحيوية وهو ما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان 2021 في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .

من جانبه أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن إمارة عجمان نجحت في التعامل مع أزمة جائحة "كوفيد-19" وقدمت الدعم اللازم لمواجهة التداعيات الإقتصادية والمالية للجائحة وهو ما اتضح جلياً مع نهاية 2020 وبداية 2021 حيث شهدت الإمارة إنتعاشا ملحوظاً في شتى القطاعات وبالأخص القطاع العقاري إذ سجلت دائرة الأراضي و التنظيم العقاري 2082 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري وبلغ حجم التصرفات العقارية 2.7 مليار درهم ..مشيرا إلى أن السوق العقاري في إمارة عجمان حافظ على جاذبيته وأدائه المتصاعد بالنظر إلى المقومات التي تنفرد بها إمارة عجمان والتي تؤهلها لأن تكون الوجهة الأمثل للمستثمرين.

وقال ابن عمير إن ملتقى عجمان الإستثماري هو حدث مهم ناقش أربعة محاور رئيسية تمثلت في إستعراض الفرص الإستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين والمستوى المتطور الذي وصلت إليه البنية التحتية في عجمان فضلاً عن مناقشة مستقبل الاستثمار العقاري والسياحي في الإمارة ناقش الملتقى - الذي استمرت أعماله ليوم واحد - الوضع الحالي لأداء السوق العقاري والسياحي واستعرض الفرص الإستثمارية المتاحة في إمارة عجمان التي نجحت بكفاءة في إجتياز الإختبار الصعب والمرحلة المعقدة التي مر بها الإقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا.